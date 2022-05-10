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Прокуратура: Сотрудник «Азовстали» подозревается в передаче оккупантам схемы тоннелей комбината

10 мая 2022, 15:00

Прокуратура: Сотрудник «Азовстали» подозревается в передаче оккупантам схемы тоннелей комбината

Электромонтер меткомбината «Азовсталь», передавший россиянам информацию о расположении подземных тоннелей предприятия, уведомлен о подозрении заочно. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Ему инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности (часть 2 статьи 111, часть 6 статьи 111-1 Уголовного Кодекса Украины).

В прокуратуре сообщают, что подозреваемый передал российским военным информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории комбината.

«Полученную от подозреваемого информацию захватчики зафиксировали на видео и распространили в сети Интернет с целью пропагандистской деятельности и демотивации защитников Мариуполя», - подчеркивают в Офисе.

Сейчас мужчина находится на временно оккупированной войсками РФ территории.

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