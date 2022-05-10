Прокуратура: Сотрудник «Азовстали» подозревается в передаче оккупантам схемы тоннелей комбината

Электромонтер меткомбината «Азовсталь», передавший россиянам информацию о расположении подземных тоннелей предприятия, уведомлен о подозрении заочно. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Ему инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения, и коллаборационной деятельности (часть 2 статьи 111, часть 6 статьи 111-1 Уголовного Кодекса Украины).



В прокуратуре сообщают, что подозреваемый передал российским военным информацию о расположении подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на территории комбината.



«Полученную от подозреваемого информацию захватчики зафиксировали на видео и распространили в сети Интернет с целью пропагандистской деятельности и демотивации защитников Мариуполя», - подчеркивают в Офисе.



Сейчас мужчина находится на временно оккупированной войсками РФ территории.