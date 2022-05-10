Власти Украины работают над процедурой extraction для военных с «Азовстали»

Президент Владимир Зеленский лично, как и все руководство государства ищут возможности для эвакуации гражданских находящихся на «Азовстали» и работают над применением процедуры «extraction» для раненных защитников Мариуполя, медиков и военных, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества.



Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.



В НГУ указывают на приоритетность задачи по спасению военных всех личного состава всех военных подразделений находящихся сейчас на территории «Азовстали», которая должна решаться в том числе и на международном уровне.



В тоже время в НГУ не намерны разглашать детали и конкретику об операции по спасению защитников Мариуполя, чтобы не навредить процессу.

Петиция с требованием начать неотложную процедуру Extraction в Мариуполе набрала один миллион голосов.