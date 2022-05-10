Луганский областной военный лицей в Кременной. Фото: ОВА

Медицинский городок, школы, Луганский областной военный лицей «Кадетский корпус имени героев «Молодой гвардии» в оккупированной Кременной разворовывают российские военные. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



На сейчас, со слов Гайдая, известно, что войска РФ сменили флаг на здании лицея, выскребли с фасада надпись «Слава Украине», обчистили помещения и вывезли всю современную технику в Россию. Также раграблены школы города и медицинский городок Кременной.



Оборудование больниц, по его информации, начали демонтировать и вывозить в РФ и оккупированный Луганск в первые дни захвата города.



Ранее неоднократно появлялась информация о фактах воровства украинского имущества на захваченных территориях оккупантами. В частности, воровали сельхозпродукцию и технику. О том, что российские оккупанты намерены вывезти зерно из зернохранилищ на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей также сообщала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.