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Россияне продолжают наносить ракетные удары по мосту через Днестровский лиман

10 мая 2022, 17:31

Россияне продолжают наносить ракетные удары по мосту через Днестровский лиман

Российские армия нанесла очередной ракетный удар по ранее уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«На Одесскую область снова направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман», - говорится в сообщении.

Также военные сообщили, что противник продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря: у берегов Одесской области постоянно находится вражеская корабельная группировка, не оставляющая попыток высадки десанта и разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа.

Впервые мост обстреляли 26 апреля. Позже, 27 апреля, был нанесен повторный ракетный. 28 апреля движение одного из поездов, маршрут которого пролегал по мосту, возобновили. Однако 2 мая россияне третий раз нанесли удар по мосту, причинив конструкции дополнительный ущерб.

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