Россия не изменила планы аннексировать Донецкую и Луганскую области — Госдеп США

Россия может аннексировать Донецкую и Луганскую области Украины через проведение фиктивного референдума. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает CNN.



По его словам, за образец РФ возьмет крымский сценарий.



«Они пытались аннексировать, они пытались провести фиктивные выборы, чтобы придать своей оккупации налет легитимности, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что они снова попытаются сделать это на территории восточной Украины», — сказал он на брифинге в Госдепартаменте.



Ранее посол США в ОБСЕ заявил, что у США есть «в высшей степени заслуживающие доверия» разведданные о том, что Россия попытается аннексировать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей «где-то в середине мая» и что есть планы создать аналогичную «народную республику» в Херсоне с последующим присоединением.



Нед Прайс заявил, что «с точки зрения сроков ничего не изменилось».



Он добавил, что США продолжают «очень внимательно следить» и обнародовали эту информацию, чтобы «мир был в курсе» того, что происходит.