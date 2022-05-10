В Мариуполе оккупанты собираются ремонтировать военную технику на комбинате имени Ильича

В оккупированном Мариуполе захватчики намерены запустить ремонтную базу для военной техники на меткобинате имени Ильича. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Призывают работников завода явиться в помещение Никополь-Провиданса 12 мая для старта "Ильича-перезагрузка". Однако, о полноценном запуске завода речь не идет по массе причин. Фактически, оккупанты собираются сделать на заводе ММК им. Ильича ремонтные цеха для танков и БТРов. Но снова проблема – кадры. Для этого и собирают людей», - написал он.



По данным советника, желающих работать на россиян нет.

Группа «Метинвест», в состав которой входят комбинаты «Азовсталь» и ММК им. Ильича в Мариуполе, готовит судебные иски к России. Компания намерена стребовать у страны-агрессора возмещение разрушений, причиненных российскими оккупантами.