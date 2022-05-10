Россияне перебросили под Харьков до 500 мобилизованных в ОРДЛО

Под Харьковом российские захватчики продолжают перегруппировку имеющихся подразделений и усиливают свои войска, в частности за счет мобилизованных в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.



«На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил. Продолжает принимать меры по перегруппировке. Осуществляет инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливает систему противовоздушной обороны, увеличивает систему медицинского обеспечения. С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и усиления своих войск дополнительно переместил на территорию нашего государства до 500 мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери на территории Украины.



«По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород Российской Федерации. Значительная часть оставшегося личного состава службы по контракту написала рапорты на увольнение», — сообщили в Генштабе.



Подразделения Сил обороны Украины в Харьковской области освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.