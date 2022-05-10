Все российские активы на территории Украины переходят в собственность государства - Шмыгаль

Кабмин передает все российские активы на территории Украины государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, они станут одним из основных источников для восстановления разрушений, полученных в результате российского вторжения.



«Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», - заявил премьер.



Ранее Шмыгаль заявил, что Украина вместе с западными партнерами стремится конфисковать у олигархов из России около 500 млрд долларов активов.