Четырех участников «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 и 8 годам тюрьмы

Четырех участников «народной милиции» группировки «ЛНР» приговорены к 8-ми и 10-ти годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Суд доказал добровольное вступление этих граждан в формирование.



«Двое были механиками-водителями, один – оператором наводчика, еще один – гранатометчиком и водителем-санинструктором медицинского взвода, а впоследствии был переведен на должность стрелка», - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, они активно участвовали в вооруженном сопротивлении силам АТО и ООС, за что получали ежемесячное денежное вознаграждение.



Отмечается, что во время судебного разбирательства мужчины полностью признали свою вину.