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Украина прекратит транзит газа через станции на оккупированной части Луганщины

10 мая 2022, 21:45

Украина прекратит транзит газа через станции на оккупированной части Луганщины

Со среды, 11 мая, Украина вынуждена прекратить транзит газа через станции в Луганской области, которые оказались на временно оккупированной Россией территории. Через них осуществлялась поставка почти трети газа из России в Европу. Об этом сообщил Оператор ГТС Украины (ОГТСУ).

«ОГТСУ сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков", находящиеся на оккупированной территории. КС "Новопсков" является первой из компрессорных станций украинской ГТС в Луганской области, через которую осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из России в Европу», — говорится в сообщении.

Оператор ГТС подчеркивает, что в настоящее время не может осуществлять оперативно-технологический контроль за КС «Новопсков» и другими активами, расположенными на оккупированных территориях. Кроме того, вмешательство оккупантов в технологические процессы, изменения режимов работы объектов ГТС, включая несанкционированные отборы газа из транзитного потока, поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы.

«С учетом вышеупомянутого, ОГТСУ информирует, что с 07:00 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет. Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории», — сообщает ОГТСУ.

В компании добавили, что неоднократно сообщали ПАО «Газпром» об угрозах транзита из-за действий оккупационных сил, контролируемых Россией, и потребовали остановить вмешательство в работу объектов, но эти обращения были проигнорированы.

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