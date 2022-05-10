На Харьковщине погиб один мирный житель, ранены шесть человек

Сегодня россияне нарастили интенсивность обстрелов в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Возросла интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня — 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также двое пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, один человек погиб», — сообщил Синегубов.



В Харькове госпитализировали с ранениями двоих человек, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов.



«Опасность несут не только обстрелы. Отступая, российские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки. В недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке взорвались две мирные жительницы», — добавил глава ОВА.