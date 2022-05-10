Россия применила 10-12 гиперзвуковых ракет против Украины — Пентагон

Россия применила от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия во время войны против Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает CNN.



Он отметил, что у США нет «идеального подсчета», но количество гиперзвукового оружия, которое использовала Россия, «вероятно, составляет от 10 до 12».



Хотя чиновник не уточнил даты и места запусков, по его словам, США наблюдали первое известное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» для удара по зданию на западе Украины.



В то же время представитель Минобороны США не подтвердил заявление Украины о том, что Россия запустила ракеты «Кинжал» по Одессе в минувшие выходные.



«Очевидно, что в прошлом мы видели, как они использовали гиперзвук и наносили удары по зданиям, но у меня нет ничего, что указывало бы на то, что они применялись в Одессе», — сказал чиновник.