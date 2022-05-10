Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россия применила 10-12 гиперзвуковых ракет против Украины — Пентагон

10 мая 2022, 23:05

Россия применила 10-12 гиперзвуковых ракет против Украины — Пентагон

Россия применила от 10 до 12 единиц гиперзвукового оружия во время войны против Украины. Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, передает CNN.

Он отметил, что у США нет «идеального подсчета», но количество гиперзвукового оружия, которое использовала Россия, «вероятно, составляет от 10 до 12».

Хотя чиновник не уточнил даты и места запусков, по его словам, США наблюдали первое известное боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» для удара по зданию на западе Украины.

В то же время представитель Минобороны США не подтвердил заявление Украины о том, что Россия запустила ракеты «Кинжал» по Одессе в минувшие выходные.

«Очевидно, что в прошлом мы видели, как они использовали гиперзвук и наносили удары по зданиям, но у меня нет ничего, что указывало бы на то, что они применялись в Одессе», — сказал чиновник.

Читайте также:

Семь ракетных ударов по Одессе: Один погибший, пять раненых 

Еще по теме

Организации
Пентагон
Места
Россия
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:32
В Мариуполе оккупанты собираются ремонтировать военную технику на комбинате имени Ильича
17:44
Власти Украины работают над процедурой extraction для военных с «Азовстали»
17:36
Мариупольская труппа разрушенного войсками РФ драмтеатра будет выступать в Ужгороде
16:53
«ДНР»: ПВО сбила снаряды над центром Донецка, есть погибшие
16:33
«Азов» призывает срочно эвакуировать раненых с «Азовстали»
16:21
21-летняя защитница Мариуполя с позывным «Пташка» опровергла слухи о своей смерти
15:50
Из школ и больниц захваченной Кременной вывозят оборудование — Луганская ОВА
13:47
«ДНР» начала выпуск газеты и вещание радио для Мариуполя
13:28
Воспитателей детских садов из Донецка заставляют ехать в Мариуполь — ГУР Минобороны
12:18
Гайдай опроверг заявление Минобороны РФ о выходе на админграницы Луганской области
11:54
Микрорайон Текстильщик в Донецке снова попал под обстрел. Есть раненые
10:53
Военные готовят операцию по деблокаде Мариуполя — экс-командир «Азова»
10:03
На сегодня назначен один эвакуационный поезд с территории Донецкой области
09:02
Семь ракетных ударов по Одессе: Один погибший, пять раненых
23:41
9 мая на Донбассе под обстрелы. Россияне «отрезают» Луганскую область. Дайджест НД за день
все новости
23:32
Зеленский: ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова
23:05
Россия применила 10-12 гиперзвуковых ракет против Украины — Пентагон
22:33
На Харьковщине погиб один мирный житель, ранены шесть человек
22:14
Россияне снова обстреляли пограничные районы Сумщины и Черниговщины
21:45
Украина прекратит транзит газа через станции на оккупированной части Луганщины
20:47
Сегодня на Донетчине погибли три мирных жителя, еще трое ранены
20:34
Первый президент Украины Леонид Кравчук ушел из жизни
20:18
Пограничники: Ситуация на границе с Беларусью остается угрожающей
19:57
Россия блокирует все варианты: Зеленский — об эвакуации военных с «Азовстали»
19:42
Четырех участников «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 и 8 годам тюрьмы
19:18
Россияне перебросили под Харьков до 500 мобилизованных в ОРДЛО
19:06
Все российские активы на территории Украины переходят в собственность государства - Шмыгаль
18:32
В Мариуполе оккупанты собираются ремонтировать военную технику на комбинате имени Ильича
18:31
На Донетчине СБУ раскрыла двоих информаторов оккупантов, среди них — 13-летняя девочка
17:58
Россия не изменила планы аннексировать Донецкую и Луганскую области — Госдеп США
все новости
ВИДЕО
9 мая на Донбассе под обстрелы. Россияне «отрезают» Луганскую область. Дайджест НД за день
09 мая, 23:41
Праздник на костях: как «ДНР» отметила 9 мая в Мариуполе ►
09 мая, 23:27
В параде в Москве поучаствовали захватчики, воевавшие в Украине
09 мая, 11:19

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция