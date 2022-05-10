Зеленский: ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины постепенно заставляют отступать российских захватчиков от Харькова, но при этом он призвал украинцев воздержаться от ежедневного ожидания побед.



«Вооруженные Силы нашей державы обеспечили нам хорошие новости из Харьковской области, постепенно вытесняя оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют действительно сверхчеловеческую силу, чтобы выгнать армию захватчиков, когда-то вторую по мощи армию мира», — сказал президент в вечернем видеообращении во вторник.



В то же время Зеленский призвал украинцев, «особенно тех, кто в тылу, не распространять лишних эмоций».



«Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно или даже ежедневно ожидаются определенные победы. Вооруженные Силы Украины делают все для освобождения нашей земли, для освобождения наших людей, всех наших городов — Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех других», — отметил глава государства.