Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский: ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова

10 мая 2022, 23:32

Зеленский: ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины постепенно заставляют отступать российских захватчиков от Харькова, но при этом он призвал украинцев воздержаться от ежедневного ожидания побед.

«Вооруженные Силы нашей державы обеспечили нам хорошие новости из Харьковской области, постепенно вытесняя оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют действительно сверхчеловеческую силу, чтобы выгнать армию захватчиков, когда-то вторую по мощи армию мира», — сказал президент в вечернем видеообращении во вторник.

В то же время Зеленский призвал украинцев, «особенно тех, кто в тылу, не распространять лишних эмоций».

«Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно или даже ежедневно ожидаются определенные победы. Вооруженные Силы Украины делают все для освобождения нашей земли, для освобождения наших людей, всех наших городов — Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех других», — отметил глава государства.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Места
Харьков

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:50
«ЛНР» врет о победах, за эвакуацию с «Азовстали» подписался миллион человек. Дайджест НД за день ►
18:32
В Мариуполе оккупанты собираются ремонтировать военную технику на комбинате имени Ильича
17:44
Власти Украины работают над процедурой extraction для военных с «Азовстали»
17:36
Мариупольская труппа разрушенного войсками РФ драмтеатра будет выступать в Ужгороде
16:53
«ДНР»: ПВО сбила снаряды над центром Донецка, есть погибшие
16:33
«Азов» призывает срочно эвакуировать раненых с «Азовстали»
16:21
21-летняя защитница Мариуполя с позывным «Пташка» опровергла слухи о своей смерти
15:50
Из школ и больниц захваченной Кременной вывозят оборудование — Луганская ОВА
13:47
«ДНР» начала выпуск газеты и вещание радио для Мариуполя
13:28
Воспитателей детских садов из Донецка заставляют ехать в Мариуполь — ГУР Минобороны
12:18
Гайдай опроверг заявление Минобороны РФ о выходе на админграницы Луганской области
11:54
Микрорайон Текстильщик в Донецке снова попал под обстрел. Есть раненые
10:53
Военные готовят операцию по деблокаде Мариуполя — экс-командир «Азова»
10:03
На сегодня назначен один эвакуационный поезд с территории Донецкой области
09:02
Семь ракетных ударов по Одессе: Один погибший, пять раненых
все новости
23:50
«ЛНР» врет о победах, за эвакуацию с «Азовстали» подписался миллион человек. Дайджест НД за день ►
23:32
Зеленский: ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова
23:05
Россия применила 10-12 гиперзвуковых ракет против Украины — Пентагон
22:33
На Харьковщине погиб один мирный житель, ранены шесть человек
22:14
Россияне снова обстреляли пограничные районы Сумщины и Черниговщины
21:45
Украина прекратит транзит газа через станции на оккупированной части Луганщины
20:47
Сегодня на Донетчине погибли три мирных жителя, еще трое ранены
20:34
Первый президент Украины Леонид Кравчук ушел из жизни
20:18
Пограничники: Ситуация на границе с Беларусью остается угрожающей
19:57
Россия блокирует все варианты: Зеленский — об эвакуации военных с «Азовстали»
19:42
Четырех участников «народной милиции ЛНР» приговорили к 10 и 8 годам тюрьмы
19:18
Россияне перебросили под Харьков до 500 мобилизованных в ОРДЛО
19:06
Все российские активы на территории Украины переходят в собственность государства - Шмыгаль
18:32
В Мариуполе оккупанты собираются ремонтировать военную технику на комбинате имени Ильича
18:31
На Донетчине СБУ раскрыла двоих информаторов оккупантов, среди них — 13-летняя девочка
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» врет о победах, за эвакуацию с «Азовстали» подписался миллион человек. Дайджест НД за день ►
10 мая, 23:50
9 мая на Донбассе под обстрелы. Россияне «отрезают» Луганскую область. Дайджест НД за день
09 мая, 23:41
Праздник на костях: как «ДНР» отметила 9 мая в Мариуполе ►
09 мая, 23:27

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция