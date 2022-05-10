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«ЛНР» врет о победах, за эвакуацию с «Азовстали» подписался миллион человек. Дайджест НД за день ►

10 мая 2022, 23:50

«ЛНР» врет о победах, за эвакуацию с «Азовстали» подписался миллион человек. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:

  • Группировка «ЛНР» врет о выходе на админграницы Луганской области и занимается мародерством в школах и больницах Луганщины.
  • Петицию о проведении процедуры Еxtraction людей с «Азовстали», подписали более миллиона человек. Тем временем, «Азов» сообщает о планах деблокады города.
  • В Изюме нашли 44 тела под руинами пятиэтажки.
  • В Донецке на Текстильщике горели рынок и жилой дом. Город попал под обстрел.
  • Оккупанты в Мариуполе запустили в тираж пропагандистскую газету и радио. А в «ДНР» ищут желающих на разбор завалов и тел в Мариуполе.

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