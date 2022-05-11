Российское наступление на Донбассе отстает от планов Путина — Пентагон

Наступление российских войск на востоке и юге Украины отстает на две недели или более от результатов, ожидаемых президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в министерстве обороны США.



«Путин, не добился ни одной из основных целей, которые, как мы полагаем, он хотел достичь на Донбассе или на юге», - подчеркнул представитель Минобороны США.



В частности, в Мариуполе продолжаются сражения. И хотя 10 БТГ были переброшены на север, в осажденном городе остается еще эквивалент 2 БТГ, при этом продолжаются авиаудары по заводу «Азовсталь».



«Мы сейчас оценили, что он отстает на две недели от того, на каких позициях он хотел бы быть на Донбассе и на юге, и непонятно, как ситуация будет развиваться… Нам непонятно, насколько изменились какие-либо стратегические цели Путина. Мы не знаем, хочет ли он просто контролировать Донбасс и объявить победу, или он хочет использовать этот контроль для дальнейших атак. У нас нет абсолютной уверенности в планах Путина» - отметил представитель Пентагона.



По данным США, в Украине задействованы 99 российских батальонно-тактических групп.



«Мы оцениваем, что он продолжит наращивать силы на Донбассе... Он продолжает нести потери, он продолжает видеть, как некоторые его возможности уменьшаются, когда они вступают в бой», - сказал высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства.



Он отметил, что на фронтах продолжаются преимущественно артиллерийские бои.