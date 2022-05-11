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Российские обстрелы не позволяют провести эвакуацию из зоны боевых действий — сводка Генштаба ВСУ

11 мая 2022, 08:06

Российские обстрелы не позволяют провести эвакуацию из зоны боевых действий — сводка Генштаба ВСУ

Постоянные обстрелы российскими войсками не позволяют провести полноценную эвакуацию гражданских и раненых из зоны боевых действий. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

«Противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры», - сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшая активность оккупантов наблюдается на Донецком и Слобожанском направлениях.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк. Не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.
В Мариуполе оккупанты блокируют украинские подразделения в районе завода «Азовсталь», штурмуют их при поддержке артиллерии и танков, наносят ракетно-бомбовые удары.

На Слобожанском направлении россияне действуют группировкой, состоящей из отдельных подразделений 6-й армейской армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск в направлении государственной границы, осуществляют ведение разведки подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков.

На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения нашим подразделениям.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском направлении противник продолжает производить обстрелы. Для подавления каналов радиосвязи он применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Криворожском направлении россияне производили обстрелы с применением артиллерии. В целях закрепления на захваченной территории проводили инженерные работы и создавали новые позиции у населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка.

На Таврическом направлении противник проводит демонстративные действия в целях сковывания действий подразделений Сил обороны, совершенствует инженерное оборудование своих позиций, пополняет запасы.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Подразделения оперативной группы русских войск продолжают находиться в полной боевой готовности.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск были поражены 4 БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был уничтожен один вертолет Ми-24.

Украинская авиация на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 12 атак, уничтожены 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и 2 единицы специальной инженерной техники противника.

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