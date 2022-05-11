Россияне обстреляли школу-интернат в Луганской области — глава ОВА

Российские войска за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по жилым кварталам и инфраструктуре Луганской области, в частности обстреляли областную школу-интернат в Горском. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Россияне открыли огонь по Горскому. Есть попадание в здание специальной областной школы, где учились дети с особыми потребностями. Заведение с современным ремонтом и новым оборудованием. Было – "благодаря" россиянам. К счастью, воспитанников школы мы заранее эвакуировали», - отметил Гайдай.



Он рассказал, что в Северодонецке поврежден магистральный газопровод. Город остался без газа. В нем вторые сутки нет и света. Во Врубовке захватчики повредили 6 жилых домов, а также здание культуры. В Рубежном – 3 многоэтажки, в Лисичанске – 2. В Северодонецке – здание отеля и многоэтажка.



На Северодонецком направлении россияне безуспешно попытались установить контроль над Рубежным. Они совершали безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового.