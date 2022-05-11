Мирных жителей на «Азовстали» не осталось, заявили в «Азове»

На находящемся под постоянными обстрелами заводе «Азовсталь» в Мариуполе мирных жителей не осталось. Об этом британскому телеканалу Sky News заявил офицер управления разведки полка «Азов» Илья Самойленко.



По его словам, оставшиеся украинские силы обороны, находящиеся на территории предприятия, несут тяжелые потери, войска РФ продолжают наступление.



Самойленко сказал, что число раненых и погибших солдат в рядах защитников Мариуполя очень велико, и «эти люди заслуживают должной заботы». У тех же, кто находится до сих пор на «Азовстали», «крайне ограниченные ресурсы».



«Каждый день может стать для нас последним», — подчеркнул Самойленко.



Он отметил, что полноценный захват Мариуполя будет иметь «катастрофические последствия для украинской обороны и для украинского государства».

С начала мая на «Азовстали» произошло несколько волн эвакуации мирных жителей. После этого, 7 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что гражданских на заводе не осталось.



Однако 8 мая в «Азове» заявили, что пока не могут подтвердить информацию об эвакуации всех мирных жителей с «Азовстали».



В понедельник, 9 мая, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что на заводе «Азовсталь» в Мариуполе остается более сотни мирных жителей, которых нужно эвакуировать.