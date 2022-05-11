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От антисанитарии в Мариуполе может умереть более 10 тысяч человек – горсовет

11 мая 2022, 09:17

От антисанитарии в Мариуполе может умереть более 10 тысяч человек – горсовет

В Мариуполе до конца года от болезней и сложных условий может умереть более 10 тысяч человек. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

По словам мэра города Вадима Бойченко, без лекарств, медицинской помощи, возобновления водоснабжения и исправной канализации в Мариуполе начнутся эпидемии.

«Сейчас большая часть населения - старики и больные люди. Без надлежащих условий, смертность среди уязвимых категорий возрастет в разы. Часть мариупольцев из близлежащих поселков вернулась в город, потому что их не выпускают на территорию свободной Украины из-за жесткой системы фильтрации», - отметил мэр.

Он считает, что нужна полная эвакуация города.

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