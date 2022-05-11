«Шахтер» хочет играть матчи Лиги чемпионов в Польше

Футбольный клуб «Шахтер» намерен играть матчи Лиги чемпионов в столице Польши — Варшаве. Об этом сказал директор донецкого клуба Дарио Срна в интервью WP SportoweFakty.



«Скажу прямо: Мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше! Это было бы своего рода нашей благодарностью. Жаль, что ни один клуб из Польши не играет в Лиге чемпионов, но если бы мы смогли "привезти" этот турнир в Польшу, я был бы рад», — заявил Срна.



На уточняющий вопрос, в каком именно городе мог бы играть «Шахтер» Срна сказал, что это могла бы быть Варшава. Сейчас клуб прорабатывает разные возможности.

Также директор «Шахтера» прокомментировал выход клуба в групповой этап Лиги чемпионов: «Да, и это [выход в групповой этап Лиги Чемпионов] произошло потому, что дисквалификация российских клубов продолжена еще на сезон. Ирония судьбы. Мы заслужили это больше, чем они. Они играют в чемпионате, у них есть люди на трибунах. А украинцам на головы падают бомбы. Как клубы – мы бездомные, мы не играем в лиге. Что касается россиян... Они смогут посмотреть Лигу чемпионов по телевизору или в сети. При условии, что у них есть доступ в Интернет. К примеру, они смогут смотреть матчи «Шахтера».



Также Срна высказался и о военных, находящихся сейчас под непрерывными обстрелами на «Азовстали» в Мариуполе.



«Для меня эти защитники [Мариуполя] — герои. В условиях нехватки еды и воды они продолжают защищаться. Это что-то удивительное. И их заявление, что они будут сражаться до конца. Необыкновенные люди, необыкновенный героизм!» — подчеркнул он.

Футбольный клуб «Шахтер» получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023. Это стало возможным благодаря отстранению российских команд от еврокубков и проходу «Ливерпуля» в финал турнира.