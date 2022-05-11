Российские военные ударили ракетами по Запорожью: Есть разрушения

Сегодня утром российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.



«Удачно отработала наша ПВО Сил обороны Запорожской области. Ракета разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте возле областного центра. Объект получил тяжелые разрушения», - говорится в сообщении.



По предварительной информации, пострадавших нет.



В результате обстрелы 10 мая оккупантами Орехова один человек погиб и 8 ранены. В связи с обострением военных действий в городе временно приостановили работу пункта оказания гуманитарной помощи.