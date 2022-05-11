Суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

Суд арестовал движимое и недвижимое имущество родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



«Лычаковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство следователей ГБР об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн гривен», - говорится в сообщении.



Арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен, в частности, на три земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них и помещение площадью почти 300 квадратных метров в самом центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых и легковые, и грузовики КРАЗ и КАМАЗ.



В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Нацагентство по управлению активами.