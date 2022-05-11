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Под Краматорском снарядами поврежден склад с аммиачной селитрой

11 мая 2022, 14:27

Под Краматорском снарядами поврежден склад с аммиачной селитрой

Под Краматорском в результате обстрелов поврежден склад с аммиачной селитрой. Об этом сообщает Славянская городская военная администрация.

Там подчеркинули, что непосредственная угроза жизни жителей Славянской громады отсутствует. Но руководство городской военной администрации просит жителей ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна сроком на сутки.

Облако оранжевого дыма и пыли видно во многих частях района.

Ранее в Нацполиции сообщили, что за минувшие сутки в результате обстрелов российской армией в Донецкой области разрушено 45 гражданских объектов - есть погибшие и раненые. 

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