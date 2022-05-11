Папа Римский встретился с женами военных, которые сейчас находятся на «Азовстали»

Папа Римский Франциск в Ватикане встретился с двумя женами украинских защитников Мариуполя из батальона «Азов», которые сейчас находятся на заводе «Азовсталь». Об этом сообщает агентство ANSA.



Две женщины, Екатерина и Юлия, недавно написали понтифику о своих мужьях и получили приглашение на аудиенцию. Жены находящихся сейчас в Мариуполе военных выразили надежду, что эта встреча поможет им спасти мужей.

Украинские военные, находящиеся на заводе «Азовсталь», сообщили, что по предприятию за минувшие сутки было нанесено 38 авианалетов войск РФ.