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Украинская пенсия в Херсоне: Нехватка наличных и отключение интернета

11 мая 2022, 15:21

Украинская пенсия в Херсоне: Нехватка наличных и отключение интернета

Херсон фактически не подконтролен украинской власти со 2 марта. Однако украинские пенсии и пособия за март и апрель местные жители все же получили. И надеются на то, что получат их и в мае.

Трудности со своевременными выплатами первыми ощутили не только пенсионеры оккупированного Херсона, получающие деньги почтой, но и все получатели различных социальных выплат — пособий по инвалидности и — на содержание детей. Лишь, благодаря поступлениям от населения платежей за коммунальные услуги на «Укрпочте» накопилась наличность люди все же получили пенсию за апрель. Хотя и с задержкой. И эта проблема коснулась всех оккупированных населенных пунктов Херсонской области. Причина все та же — нехватка наличной гривны. Проблема в том, что оборот наличных денег происходит лишь внутри оккупированной области — извне наличность не завозят, а, выезжая из оккупации, жители вывозят с собой и гривну.

Подробно о том, как выплачивают украинские пенсии в оккупации нам рассказали местные жители в — сюжете НД.

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