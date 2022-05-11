Оккупанты заблокировали транспортировку газа потребителям Донетчины и Луганщины

Сегодня российский «Газпром» прекратил транспортировку газа из России до точки соединения «Сохрановка». Об этом сообщил гендиректор Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.



«Кроме того, на оккупированных территориях Украины несанкционированно были перекрыты краны магистрального газопровода «Шебелинка - Новопсков», по которому происходила транспортировка газа в газопроводы Луганской и Донецкой областей. Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей», - отметил Макогон.



Председатель ОГТСУ подчеркнул, что власти России несут полную ответственность за гуманитарные последствия таких действий.



Ранее Украина предупредила о намерении прекратить транзит газа по маршруту через «Сохрановку» из-за военных действий.



В ОГТСУ заявили, что «из-за вмешательства оккупационных сил в технологические процессы» эксплуатировать компрессорную станцию ​​в Новопскове в Луганской области уже невозможно, поэтому, начиная с 11 мая, газовый поток по маршруту «Сохрановки» прекращается и перенаправляется через станцию ​​в Судже.