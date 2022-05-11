«Донбассэнерго» оказался на грани банкротства

ПАО «Донбассэнерго» имеет признаки банкротства. Об этом сообщил председатель правления компании Эдуард Бондаренко в системе раскрытия информации SMIDA в среду, передает «Интерфакс-Украина».



«Согласно отчету о финансовом состоянии на 31 марта 2022 года, собственный капитал ПАО "Донбассэнерго" имеет отрицательное значение в размере 457 797 тысяч гривен, то есть балансовая стоимость активов "Донбассэнерго" меньше всех его обязательств. В этой связи ПАО сообщает, что имеет признаки банкротства», – пояснил Бондаренко.



Как сообщалось, 60,86% акций ПАО «Донбассэнерго» принадлежат ЧАО «Энергоинвест Холдинг», 25% + 1 акция – государству в лице Фонда государственного имущества Украины.



«Донбассэнерго» объединяет две электростанции: Славянскую и Старобешевскую ТЭС. С марта 2017 года показатели производственной деятельности активов, размещенных на временно оккупированной территории в Донецкой области, не включаются в сводную отчетность компании из-за утраты контроля над ними.