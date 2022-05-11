Украина из-за войны потеряла треть рабочих мест

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину потеряно 4,8 миллионов рабочих мест - треть от существовавших до начала войны. Об этом говорится в отчете Международной организации труда.



По прогнозу организации, если военные действия прекратятся немедленно, может наступить быстрое восстановление с возвратом 3,4 миллионов рабочих мест, а в случае дальнейшей военной эскалации потери рабочих мест достигнут 7 миллионов.



Аналитики МОТ констатируют, что с начала войны в соседние страны из Украины выехали 5,2 миллионов беженцев, 2,75 миллионов из которых - это лица трудоспособного возраста. Из числа трудоспособных 1,2 миллионов человек ранее работали, потеряли работу или уволились.



Война в Украине, говорится в отчете, может также отразиться на рынке труда в соседних странах, главным образом в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. Если боевые действия будут продолжаться, украинские беженцы будут вынуждены дольше оставаться за границей – это будет оказывать дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в соседних государствах и увеличит безработицу во многих из них.