«Власти» Херсона попросят Путина включить область в состав России. У Зеленского отреагировали

Оккупанты могут просить о присоединении к России, но это ничего не изменит, потому что украинская армия освободит Херсон. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Так он прокомментировал сообщения о том, что оккупационная «власть» Херсона заявила, что будет просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.



«Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, — просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты», — написал Подоляк в Twitter.