Чехия признала действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа

Сенат парламента Чешской Республики в среду проголосовал за постановление, которым признал действия российской армии на территории Украины геноцидом украинского народа. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.



В документе, который обнародовал дипломат, говорится, что Сенат осуждает этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявление неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, физическое и психическое насилие или насильственную депортацию детей. Подчеркивается, что такие преступления Россия совершает систематически и масштабно, что является проявлением геноцида против украинского народа.



Ранее Канада признала геноцидом действия России в Украине.