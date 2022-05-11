Четырехлетнюю Алису, которую оккупанты разлучили с мамой при эвакуации с «Азовстали», передали родственникам

Четырехлетнюю девочку Алису, которую оккупанты разлучили с мамой при эвакуации с завода «Азовсталь» в Мариуполе, возьмет под опеку ее бабушка. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



По ее словам, сегодня в Запорожье, где временно приютили девочку, приехал ее дядя, с которым Алиса направилась в безопасный регион на западе Украины.



«В ближайшее время ожидается встреча девочки с родной бабушкой, которая приедет из Польши. Маленькая Алиса будет передана ей под опеку как ребенок, который в условиях военного положения остался без попечения родителей. Впрочем, у этой истории будет счастливое завершение только после освобождения мамы девочки из фильтрационного лагеря и возвращения ее с оккупированной территории», — отметила Денисова.



Она призвала международные организации принять участие в освобождении находящихся в плену украинцев для восстановления права детей на родительское воспитание, что предусмотрено Конвенцией ООН о правах ребенка.