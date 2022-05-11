«Изоляция» или колония: Стало известно, где оккупанты держат мариупольцев, не прошедших «фильтрацию»

Жителей Мариуполя, которые не прошли «фильтрацию» и признаны «неблагонадежными», российские оккупанты направляют в бывшую исправительную колонию №52 в Еленовке под Донецком или в донецкую тюрьму «Изоляция».



Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграм-канале.



«Колония в Еленовке для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, НГУ и других правоохранительных органов. Здесь содержатся родные военных, бывшие работники правоохранительных органов, активисты, журналисты и люди, которые просто вызвали подозрение (включая просто наличие патриотических татуировок). Минимальный срок заключения 36 суток. Кстати, именно 36 суток отведено оккупантами на процедуру фильтрации, поэтому это официально не заключение, а фильтрация», — написал Андрющенко.



По его словам, помещения тюрьмы переполнены: при плановом лимите колонии в 850 человек на сегодняшний день там содержится не менее 3 тысяч человек, преимущественно из Мариуполя и Мариупольского района.



«Помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь. Вынуждены стоять и сидеть на корточках. На день выдают баклажку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в день. Прогулок на открытом воздухе не предусмотрено. Все это сопровождается многовременными допросами, пытками, угрозами смертной казни и принуждением к сотрудничеству. Кому повезло, по истечении 36 суток отпускают, предварительно заставляя подписывать какие-то бумаги. Какие точно свидетели указать не могут, но допускают что "о сотрудничестве". Массовые случаи исчезновения людей после допросов», — отметил советник мэра.



Он пишет, что свидетели предполагают, что пропавших после допросов переводят в другую, более жесткую тюрьму, возможно, в «Изоляцию» в Донецке.



«Можно утверждать, что это настоящий концентрационный лагерь XXI века, созданный Россией в центре Европы», — резюмировал Андрющенко.