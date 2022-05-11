Оккупанты глушат мобильную связь на Харьковщине

В Харьковской области российские захватчики глушат мобильную связь. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



«На подавляющем большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи», — говорится в сообщении.



Местные жители многих населенных пунктов продолжают оставаться без электроэнергии и воды. Выезд на территорию, подконтрольную Украине, российскими оккупантами запрещен.



Отмечается, что в Харьковском направлении оккупанты наступательных действий не проводили, а перешли к обороне с целью замедления темпа наступления ВСУ.



«В ходе успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины освобожден населенный пункт Питомник Харьковской области», — добавили в Генштабе.