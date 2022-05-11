Оккупанты снова ударили по Авдеевскому коксохиму

Российские силы сегодня днем и накануне ночью обстреляли Авдеевский коксохимзавод. Пострадавших в результате обстрела нет. Подробности обстрелов сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов в своем телеграм-канале.



«Много попаданий по территории предприятия, повреждены производственные мощности. К счастью, пострадавших нет», — написал он.



Магомедов подчеркнул, что оккупанты целенаправленно уничтожают крупнейший в Европе коксохимический завод и мирных людей.



«Они прекрасно знают, что на предприятии продолжают работать специалисты. Авдеевский коксохим — это непрерывное производство. И даже сейчас, находясь на консервации, на промышленных площадках нужны специалисты, которые поддерживают жизнь предприятия», — пояснил нардеп.