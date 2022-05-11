Росармия обстреляла поселок в Запорожской области, повреждено около 60 домов

Российские силы сегодня обстреляли поселок Камышеваха в Запорожской области. Повреждено несколько десятков домов, есть жертвы, передает «Суспільне».



Глава Камышевахской громады Юрий Карапетян сообщил, что всего по поселку было нанесено 18 ракетных ударов. Около 60 домов повреждены. Один человек погиб, трое ранены.



По словам местных жителей, обстрел произошел около 14 часов.



«Дома — без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты. Мужчина мне показывал осколок весом где-то с килограмм», — рассказал житель Камышевахи.