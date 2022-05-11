Как проходит эвакуация из Северодонецка и Лисичанска ►

Сегодня в подвалах Северодонецка остаются около двадцати тысяч мирных жителей. До войны в городе проживало более 130 тысяч. Часть граждан до сих пор не желают эвакуироваться и надеются пересидеть войну. В городе нет света, газа, воды.



На сегодня около 70 процентов Северодонецка уничтожено российскими обстрелами. Местные власти организовывают эвакуацию для желающих. Отправляют в Днепр и дальше в западные регионы страны малыми группами.



Как людей собирали на Луганщине наблюдали журналисты «Новостей Донбасса».