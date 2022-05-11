Новый выпуск дайджеста от «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
- Путин отстает в планах по наступлению на две недели, сообщили в Пентагоне. Силы на Донбассе будут наращиваться.
- Оккупанты не могут захватить Луганскую область, но уничтожают инфраструктуру.
- 45 домов разрушено в Донецкой области за сутки. В Краматорске россияне обстреляли склад с аммиачной селитрой.
- В Мариуполе от антисанитарии могут умереть десятки тысяч людей.
- «ДНР» обещает бомбить «Азовсталь» еще больше, а украинские военные на комбинате просят помощи для раненых.
- Путин поздравил своих прокси «ДНР» с днем создания, а в подарок людям Пушилин отключил доступ к Инстаграм и Фейсбук.
- В Украине предстанет перед судом первый российский военный. Обвиняют его в убийстве мирного жителя.
- Донецк и Горловка под обстрелом. Есть погибшие и раненые.