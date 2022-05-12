Обстрел на Днепропетровщины: Есть раненый и погибший

В результате обстрела Зеленодольской громады Днепропетровской области один человек погиб, еще один получили ранение, разрушен объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Попали по Великой Костромке и Зеленодольску… Били как раз тогда, когда люди уходили на работу. Один погибший, один раненый… Разрушен объект энергетической инфраструктуры», - написал Резниченко.



Ранее росамия атаковала Зеленодольскую громаду 10 мая. Тогда несколько домов получили повреждения.