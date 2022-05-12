За прошедшие сутки войска РФ обстрелами повредили минимум 24 дома на Луганщине

Последствия обстрела Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

За минувшие сутки, 11 мая, по меньшей мере 24 дома повреждены обстрелами войск РФ в Луганской области, 7 из них в Северодонецке. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Отмечается, что помимо повреждений разной степении домов в Северодонецке, три дома разрушены в Рубежном, два — в Горском, пять — во Врубовке, четыре — в Камышевахе, три — в Тошковке. В течение 11 мая обстрелян жилой фонд Луганской области 26 раз, 9 попаданий снарядов в Северодонецке.



Сергей Гайдай сообщил, что из-за обострения ситуации стало труднее доставлять гуманитарные грузы. Вблизи Лисичанска попал под обстрел грузовой автомобиль, в результате чего он был поврежден. Полицейским под постоянными обстрелами городов стало опаснее поддерживать общественный порядок.



Основной из текущих задач войск РФ, по данным Сергея Гайдая, остается установление полного контроля над Рубежным. Для форсирования реки оккупанты с территории России в направлении Кременной отправили технику для строительства понтонного моста.

Ранее глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что обстрелами войск РФ в Северодонецке повреждено около 70% жилого фонда, а 30% домов непригодны для проживания.