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Жителей Попасной вывозят в захваченный еще с 2014 года Первомайск

12 мая 2022, 08:57

Жителей Попасной вывозят в захваченный еще с 2014 года Первомайск

В разрушенной снарядами, оккупированной российскими силами Попасной обследуется каждое здание, найденных местных жителей насильно перевозят в оккупированный еще с 2014-го года Первомайск. Об этом в интервью изданию НВ сообщил глава Попаснянской военной администрации Николай Ханатов.

Он отмечает, что на момент отхода украинских войск с позиций в Попасной в городе оставалось около 1,5 тысячи человек, которые принципиально не хотели уезжать несмотря на уговоры властей покинуть зону боевых действий. 

«А россияне уже не церемонятся, они под дулом автомата всех людей принудительно вывозят в Первомайск», — говорит Хантов и отмечает, что россияне называют это «зачисткой». Вывезенных же насильно людей оккупанты используют в пропагандистских целях. Всего же в Попасной до войны жили 20 тысяч человек, эвакуировать власти удалось 4 тысячи, 1,5 остались, а остальные покинули город самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки, 11 мая, по меньшей мере 24 дома повреждены обстрелами войск РФ в Луганской области, 7 из них в Северодонецке.

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