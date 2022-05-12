В России взрыв в воинской части, есть погибший

В воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие. Об этом пишет российский ТАСС.



Погиб, как минимум, один человек, еще 8 обратились за медицинской помощью.



Пожар возник после взрыва пороха. В то время военные якобы разгружали боеприпасы.



Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать «неосторожное обращение со взрывоопасными предметами».



С 11 апреля в приграничных регионах России действует высокий уровень террористической опасности.



В Белгороде, Курской области, а также на Пермском пороховом заводе произошли инциденты, в которых есть раненые и погибшие. В приграничных с Украиной областях, а также в некоторых других в последние недели часто происходят пожары и взрывы.