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В России взрыв в воинской части, есть погибший

12 мая 2022, 10:34

В России взрыв в воинской части, есть погибший

В воинской части в поселке Тейсин Хабаровского края произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие. Об этом пишет российский ТАСС.

Погиб, как минимум, один человек, еще 8 обратились за медицинской помощью.

Пожар возник после взрыва пороха. В то время военные якобы разгружали боеприпасы.

Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать «неосторожное обращение со взрывоопасными предметами».

С 11 апреля в приграничных регионах России действует высокий уровень террористической опасности.

В Белгороде, Курской области, а также на Пермском пороховом заводе произошли инциденты, в которых есть раненые и погибшие. В приграничных с Украиной областях, а также в некоторых других в последние недели часто происходят пожары и взрывы.

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