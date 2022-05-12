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Мариуполь и Луганское направление: В МВД назвали две критические точки

12 мая 2022, 11:00

Мариуполь и Луганское направление: В МВД назвали две критические точки

Две самые сложные точки в Украине в военном плане - это город Мариуполь, именно «Азовсталь», и Луганское направление. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

Отмечается, что наибольшие обстрелы происходят в районе Рубежного, Северодонецка, российские войска осуществляют попытки сконцентрироваться на Изюмском направлении. Также войска РФ перебрасывают дополнительные живую силу и технику в Луганскую и в Донецкую области.

Украинские войска, по данным Денисенко, отбросили оккупантов от Харькова на севере и в некоторых местах приблизились к государственной границе Украины. Часть войск РФ задействованных в Харьковской области переброшена на Донбасс, на одном из направлений зафиксировано 300 единиц техники врага.

Ситуация в Мариуполе, на «Азовстали», по словам советника министра внутренних дел, это личный вопрос Владимира Путина: «Украинская власть делает все от себя зависящее. Но пока все упирается в личную позицию Путина, и от его решения зависит все, что будет дальше происходить в городе Мариуполь».

В сводке боевых действий Генштаба ВСУ за минувшие сутки сообщалось, что войска РФ осуществляют попытки развить наступление на Донбассе.

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