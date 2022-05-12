Российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью, горит частное здание

Российские войска утром запустили крылатую ракету по Запорожью, горит частное здание, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.



«Сегодня, 12 мая, около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по городу Запорожье», - сказано в сообщении.



По предварительным данным, горит частное здание. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что в Запорожье на российском блокпосте оккупанты обстреляли автомобиль с гражданскими. Один человек погиб.