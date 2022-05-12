В России заявили о риске ядерной войны с НАТО

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о возможности ядерной войны. В своем телеграм-канале он перечислили причины, по которым якобы ядерная война может начаться.



Медведева беспопокоит «накачивание» странами НАТО Украины оружием, подготовка украинских войск к использованию западной техники, отправка «наемников» и проведение учений стран Альянса у границ РФ.



Все это, по его словам, повышает вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией, и потому существует риск перехода в полноценную ядерную войну.



Такой расклад Медведев считает «катастрофическим для всех сценарием».



Помимо этого он призвал, судя по всему, страны Запада думать о возможных последствиях своих действий.



Ранее в Минобороны Великобритании заявили о неспособности РФ захватить ключевые украинские города, с чем связали вывод части российских подразделений из Харьковской области.