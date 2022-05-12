Фракцию ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидировали

Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде официально ликвидирована. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



«Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована!» — написал он в своем телеграм-канале.

Президент Владимир Зеленский объявил о приостановке на период военного положения деятельности пророссийских партий, в том числе и ОПЗЖ. 14 апреля на заседании Рады было зачитано решение о приостановке деятельности фракции этой партии.



После этого депутаты из фракции ОПЗЖ создали новую депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир». В нее вошли 25 человек, а возглавил объединение один из бывших лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко.