Финляндия станет членом НАТО. В России назвали такой шаг угрозой

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин выступают за незамедлительное членство страны в НАТО. Об этом говорится в их совместном заявлении.



«Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия усилит весь оборонный альянс», - отмечается в нем.



Они также выразили надежду, что шаги на национальном уровне для вступления в альянс будут сделаны в ближайшие несколько дней.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует заявление руководства Финляндии о намерении запросить членство в альянсе без промедления и заверяет, что вступление будет «гладким и быстрым».



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России.



По его словам, РФ проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер для обеспечения своей безопасности.