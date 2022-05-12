Финляндия станет членом НАТО. В России назвали такой шаг угрозой

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин выступают за незамедлительное членство страны в НАТО. Об этом говорится в их совместном заявлении.
«Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия усилит весь оборонный альянс», - отмечается в нем.
Они также выразили надежду, что шаги на национальном уровне для вступления в альянс будут сделаны в ближайшие несколько дней.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует заявление руководства Финляндии о намерении запросить членство в альянсе без промедления и заверяет, что вступление будет «гладким и быстрым».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России.
По его словам, РФ проведет специальный анализ после вступления Финляндии в НАТО с целью выработки необходимых мер для обеспечения своей безопасности.