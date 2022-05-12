Украина продолжает переговоры об эвакуации около 500 человек с «Азовстали»

Продолжаются переговоры об эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе медицинских работников и раненых, а также людей из других частей города.



Об этом на брифинге сообщила координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.



«Сейчас ведутся переговоры о возможном втором этапе гуманитарной операции по спасению медицинских работников и раненых — около 500 человек, а также о запуске гуманитарных коридоров, в которых нуждаются сами мариупольцы», — заявила она.



По ее словам, в Мариуполе находятся несколько тысяч человек, в основном - пожилые люди, женщины и дети, которые ждут спасения. Украина намерена помочь людям уехать на мирные территории страны.

В МВД перечислили Мариуполь в списке самых сложных в военном плане точек в Украине из-за ситуации на «Азовстали» в том числе. Также появилось заявление главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина о намерении довести ситуацию на заводе «к логическому завершению».



Украинские военнослужащие на «Азовстали» призывают иностранных лидеров и все международное сообщество добиться провевдения процедуры экстракции — эвакуации военнослужащих в третью страну-посредницу.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила много вариантов для эвакуации своих военных с территории «Азовстали». Однако Россия не дает согласия ни на один из них.



В частности, накануне вице-премьер Ирина Верещук озвучила украинское предложение обменять тяжелораненых защитников «Азовстали» на военнопленных россиян.