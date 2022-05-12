Денисова: Отключение соцсетей в оккупации — нарушение прав человека

Блокировка доступа к социальным сетям Facebook и Instagram жителям оккупированной части Донецкой и Луганской области — нарушение прав человека. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



Обмудсвумен подчеркнула, что такие действия — нарушением статей 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны.



«Отключение социальных сетей приведет к значительному усложнению коммуникации со своими родными и близкими, а также существенно ограничит возможность получать доступ к общественно важной информации от государственных органов, прежде всего об опасности для жизни и здоровья», — отметила она.



Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию прав человека и потребовала учесть эти факты нарушений России прав человека в Украине.

Группировки «ЛНР» и «ДНР» заблокировали доступ к Facebook и Instagram на подконтрольной им территории из-за того, что американская корпорация Meta, которой принадлежат эти соцсети, якобы позволила пользователям «призывать к насилию в отношении русскоязычных».