В Украине проверят разрешения на жительство у россиян

Государственная миграционная служба совместно проводит аудит оснований для выдачи свидетельств на временное или постоянное проживание граждан России. Об этом глава миграционной службы Наталья Науменко сообщила на брифинге, передает «Укринформ».



По ее словам, община выходцев из стран СНГ является самой многочисленной в Украине и украинские правоохранительные органы хотят знать о них больше.



«Одна из крупнейших общин, у которых есть виды на временное и постоянное проживание на территории Украины, – это граждане Беларуси и России или граждане СНГ, это более 150 тысяч. Мы работаем, чтобы у наших правоохранительных органов было понимание по каждому этому кейсу», - подчеркнула Науменко.



По словам главы миграционной службы, сейчас эксперты ведомства разрабатывают проект постановления Кабмина по урегулированию этих вопросов именно для граждан России.



В то же время она заверила, что граждане России с видами на временное или постоянное проживание и в дальнейшем имеют законные основания для пребывания на территории Украины и беспрепятственно въезжать и выезжать через контролируемые пункты пропуска.