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Верещук заявила, что лично занимается освобождением мамы девочки Алисы с «Азовстали»

12 мая 2022, 16:13

Верещук заявила, что лично занимается освобождением мамы девочки Алисы с «Азовстали»

Украина делает все возможное, чтобы вернуть маму четырехлетней Алисы, которую российские военные похитили во время эвакуации из «Азовстали» в Мариуполе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Я лично занимаюсь ее освобождением, я думаю, у нее все будет хорошо. По крайней мере сделаю все от себя зависящее. И мы вернем маму ребенку. Это вопиющий случай. Это было действительно на глазах у ООН, у Красного Креста. Они просили [отпустить женщину], но видите — этого не произошло», - заявила она.

По словам Ирины Верещук, таких случаев много.

Она объясняет это процедурой фильтрации. Людей, которых войска РФ считают неблагонадежными, задерживают, а потом отдают как обменный фонд, то есть они оцениваются оккупантами как пленные.

Ранее мы сообщали о том, как во время эвакуации с территории завода «Азовсталь» войска РФ разлучили маму с 4-летним ребенком. О планах взять девочку под опеку сообщила ее бабушка, сейчас Алиса находится в Черновцах.

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