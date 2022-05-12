Верещук заявила, что лично занимается освобождением мамы девочки Алисы с «Азовстали»

Украина делает все возможное, чтобы вернуть маму четырехлетней Алисы, которую российские военные похитили во время эвакуации из «Азовстали» в Мариуполе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Я лично занимаюсь ее освобождением, я думаю, у нее все будет хорошо. По крайней мере сделаю все от себя зависящее. И мы вернем маму ребенку. Это вопиющий случай. Это было действительно на глазах у ООН, у Красного Креста. Они просили [отпустить женщину], но видите — этого не произошло», - заявила она.



По словам Ирины Верещук, таких случаев много.



Она объясняет это процедурой фильтрации. Людей, которых войска РФ считают неблагонадежными, задерживают, а потом отдают как обменный фонд, то есть они оцениваются оккупантами как пленные.



Ранее мы сообщали о том, как во время эвакуации с территории завода «Азовсталь» войска РФ разлучили маму с 4-летним ребенком. О планах взять девочку под опеку сообщила ее бабушка, сейчас Алиса находится в Черновцах.